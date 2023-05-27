Пью, курю, ругаюсь матом. Бесконечно могу спорить на тему религии, феминизма, астрологии, психологинь, таро и прочих гаданий. Чуть менее бесконечно могу говорить на тему космоса, истории медицины, музыки, видеоигр... Задрочу во всё, во что задротится. Упарываюсь в электротранспорт, ибо это весело) Служил в армии, работал пожарным, характер нордический

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

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