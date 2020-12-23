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Новокуйбышевск
Профиль пользователя Karina1

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О себе

Люблю одиночество во время прогулки, подумать о чем либо, пофоткаться. Домохозяйка нет животных, но люблю

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры 🎭 Театр
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