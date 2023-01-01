О себе

Занимаюсь рукоделием: шью, вяжу, вышиваю, макраме плету и много чего ещё.

Люблю красивые вещи, увлекаюсь модой и красотой, люблю поговорить о макияже и маникюре, походить по магазинам и повыискивать красивое (особенно секонд хенды).

Слушаю рок и металл, но ради веселья могу потанцевать под что угодно.

Люблю прогулки в хорошую погоду, иногда летом люблю прокатиться на велосипеде, очень люблю посещать новые места и местный туризм.

Люблю котиков, у меня есть кошундя.

Играю в настолки.

Фильмы предпочитаю документальные, биографические, драматические, спортивные драмы, ироничные комедии (скорее в английском стиле, чем американском), познавательные передачи о космосе, животных, науке и медицине.

Меня вдохновляет общаться с людьми, ценящими самообразование, и сама к нему стремлюсь.