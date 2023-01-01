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Новочеркасск
Профиль пользователя UstalyiGirafik

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О себе

Занимаюсь рукоделием: шью, вяжу, вышиваю, макраме плету и много чего ещё.
Люблю красивые вещи, увлекаюсь модой и красотой, люблю поговорить о макияже и маникюре, походить по магазинам и повыискивать красивое (особенно секонд хенды).
Слушаю рок и металл, но ради веселья могу потанцевать под что угодно.
Люблю прогулки в хорошую погоду, иногда летом люблю прокатиться на велосипеде, очень люблю посещать новые места и местный туризм.
Люблю котиков, у меня есть кошундя.
Играю в настолки.
Фильмы предпочитаю документальные, биографические, драматические, спортивные драмы, ироничные комедии (скорее в английском стиле, чем американском), познавательные передачи о космосе, животных, науке и медицине.
Меня вдохновляет общаться с людьми, ценящими самообразование, и сама к нему стремлюсь.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💩 Шутки про говно🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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