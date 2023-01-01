Новочеркасск
Профиль пользователя UstalyiGirafik
О себе
Занимаюсь рукоделием: шью, вяжу, вышиваю, макраме плету и много чего ещё.
Люблю красивые вещи, увлекаюсь модой и красотой, люблю поговорить о макияже и маникюре, походить по магазинам и повыискивать красивое (особенно секонд хенды).
Слушаю рок и металл, но ради веселья могу потанцевать под что угодно.
Люблю прогулки в хорошую погоду, иногда летом люблю прокатиться на велосипеде, очень люблю посещать новые места и местный туризм.
Люблю котиков, у меня есть кошундя.
Играю в настолки.
Фильмы предпочитаю документальные, биографические, драматические, спортивные драмы, ироничные комедии (скорее в английском стиле, чем американском), познавательные передачи о космосе, животных, науке и медицине.
Меня вдохновляет общаться с людьми, ценящими самообразование, и сама к нему стремлюсь.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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