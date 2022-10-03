Новочеркасск
Профиль пользователя Maja

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О себе

Интересов много, всего и по чуть чуть😁

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия
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