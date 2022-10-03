О себе

Не люблю токсичность, в любых социальных взаимодействиях важна взаимность и интерес 😅 Увлекаюсь многим, со свободным временем не так просто) Сходить, съездить, пообщаться/обсудить - главное во всём этом впечатления и эмоции.