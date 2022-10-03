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Новочеркасск
Профиль пользователя DianaMeer

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О себе

Не люблю токсичность, в любых социальных взаимодействиях важна взаимность и интерес 😅 Увлекаюсь многим, со свободным временем не так просто) Сходить, съездить, пообщаться/обсудить - главное во всём этом впечатления и эмоции.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🏫 Учеба🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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