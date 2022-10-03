⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новочеркасск
Новочеркасск
Новочеркасск
Профиль пользователя DianaMeer
О себе
Не люблю токсичность, в любых социальных взаимодействиях важна взаимность и интерес 😅 Увлекаюсь многим, со свободным временем не так просто) Сходить, съездить, пообщаться/обсудить - главное во всём этом впечатления и эмоции.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🏫 Учеба🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Другие пользователи из города Новочеркасск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам