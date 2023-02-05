Норильск
Профиль пользователя Yara77
О себе
Нравится заниматься творчеством, от идеи до реализации, жаль времени не всегда на это есть
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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