О себе

Привет! Меня зовут Саша

Мне 19 лет и я обожаю гулять)

Так же часто смотрю фильмы ужасов и слушаю аудиокниги по психологии, особенно раскрывая тему детских травм.

Иногда рисую,слушаю любую музыку,вот прям любую-любую

Сейчас сижу на диете (я не худая,сразу предупреждаю),но ем вкусно и достаточно хаха так что не прочь сходить куда нибудь погулять и перекусить)



Я обожаю собак и кошек и крыс и всех всех



Со мной можно обсудить всё,что угодно)



А ещё я постоянно шучу!! На любую тему. Даже черный юмор присутствует... ехехех



Было бы классно пообщаться и сходить куда нибудь)

Но так же я в отношениях:)