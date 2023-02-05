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Норильск
Привет! Меня зовут Саша
Норильск
Профиль пользователя orr.XOX
О себе
Привет! Меня зовут Саша
Мне 19 лет и я обожаю гулять)
Так же часто смотрю фильмы ужасов и слушаю аудиокниги по психологии, особенно раскрывая тему детских травм.
Иногда рисую,слушаю любую музыку,вот прям любую-любую
Сейчас сижу на диете (я не худая,сразу предупреждаю),но ем вкусно и достаточно хаха так что не прочь сходить куда нибудь погулять и перекусить)
Я обожаю собак и кошек и крыс и всех всех
Со мной можно обсудить всё,что угодно)
А ещё я постоянно шучу!! На любую тему. Даже черный юмор присутствует... ехехех
Было бы классно пообщаться и сходить куда нибудь)
Но так же я в отношениях:)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🍷 Выпить в баре😓 Обсудить проблемы
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