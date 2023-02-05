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Норильск
Профиль пользователя Ola_la

фото пользователя Ola_la

О себе

Люблю заниматься спортом, кататься на лыжах, путешествовать.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

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