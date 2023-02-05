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Норильск
Профиль пользователя Leila.Li

фото пользователя Leila.Li

О себе

Люблю читать! Мне нравится разная музыка..
Кино! Предпочитаю психологические триллеры и комедии.Спорт присутствует в моей жизни периодами .На данный момент занялась боксом 😄
Люблю отдых нс природе! Добрая ,но в меру))
Неприлично красивая,умная,обладаю сверхспособностями)),но об этом позже 😁

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры
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