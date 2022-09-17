Ногинск
Профиль пользователя Neychel
О себе
Слушаю очень разную музыку.
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Москва → Другое
Просто по душам
Краснодар → Другое
Нуждаюсь в поддержке
Тюмень → Другое
Теплое и дружеское общение🌸
Владивосток → Другое
Хочу найти подругу))
Новочеркасск → Другое
Хочу пообщаться))
Электросталь → Другое
Ищу себе подругу
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