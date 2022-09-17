Ногинск
Профиль пользователя KONSTANTIN92

фото пользователя KONSTANTIN92

О себе

Молодой приехал только в ногиск ищу с кем бы гулять

Профиль обновлён 16 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Ногинск → прогуляться, перекусить

Хорошую компанию для прекрасного вечера

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ногинск

Ищешь друзей и компанию в городе Ногинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ногинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.