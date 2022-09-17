Ногинск
Профиль пользователя Boss_gold

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О себе

Спортсмен, хожу на тренировку в зал для поддержания тела

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

События пользователя

Ногинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

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