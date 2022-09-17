Из музыки слушаю инди фолк. Нравятся Taylor Swift, Tom Odell, Coldplay. Иногда занимаюсь спортом и катаюсь на велосипеде.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.