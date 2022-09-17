Ногинск
Профиль пользователя Anya_77

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О себе

Из музыки слушаю инди фолк. Нравятся Taylor Swift, Tom Odell, Coldplay.
Иногда занимаюсь спортом и катаюсь на велосипеде.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Ногинск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы прогуляться, сходить в кафе. Пообщаться)

Участие в других событиях

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Пора выбираться на улицу! ☀️

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Я за душевные разговорчики

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Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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Найти подружек

маленькое фото пользователя Darya96
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Ищу подругу

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

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Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя Valeria228
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Буду рада новым знакомствам!!

маленькое фото пользователя Dana34
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Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх

маленькое фото пользователя Neychel
Ногинск → Другое

Совместное активное времяпровождение.

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