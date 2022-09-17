Ногинск
Профиль пользователя Anya_77
О себе
Из музыки слушаю инди фолк. Нравятся Taylor Swift, Tom Odell, Coldplay.
Иногда занимаюсь спортом и катаюсь на велосипеде.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подругу
Горно-Алтайск → Другое
Поговорим обо всём на свете)
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам!!
Москва → Другое
Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх
Ногинск → Другое
Совместное активное времяпровождение.
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