Нижний Тагил
Профиль пользователя Yuliya.st

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О себе

Я мама двойняшек. Недавно переехали сюда, скучно ищу друзей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги

События пользователя

Нижний Тагил → собрать компанию

Собираю банду😎

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