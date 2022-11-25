Нижний Тагил
Профиль пользователя Tamerlan

фото пользователя Tamerlan

О себе

Простой😌

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Нижний Тагил → пообщаться

Поболтать ну и по возможности найти людей для игры в Фри Фаер

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
Краснодар → Другое

Нуждаюсь в поддержке

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

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Другие пользователи из города Нижний Тагил

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.