Нижний Тагил
Профиль пользователя haruko_nanase3
О себе
Я люблю животных, по типу кошек, собак, и так далее
Очень хочется найти новых друзей, сходить погулять, общаться онлайн, я многим занимаюсь из спорта и хобби, каратэ, волейбол, танцы, рисование, вокал
Надеюсь хоть как-то заинтересовала!, пишите :^
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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