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Нижний Тагил
Профиль пользователя Alenka_S

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О себе

Хочется найти классных друзей ❤️

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Тагил → пообщаться
Ищу друзей, людей с кем можно провести прекрасно время)
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