⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Тагил
Нижний Тагил
Нижний Тагил
Профиль пользователя Alenka_S
О себе
Хочется найти классных друзей ❤️
Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Нижний Тагил
Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Тагил?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Тагил.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.