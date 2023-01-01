О себе

Привет! Я очень много времени посвящаю работе, поэтому вечерами и в выходные люблю спокойные мероприятия: насладиться природой, сходить в тихое место, чтобы выпить кофе, посетить выставку, посидеть дома в одеялке.

Но иногда мне начинает рвать голову и душа требует пьяных ночей в баре или поездок в лес в ночной глуши.

Вывод прост: пиши, мы обязательно найдём как провести вместе время комфортно и в удовольствие.



Я предпочитаю встречи в узком кругу, тет-а-тет.



Спорт люблю, но только в зале, на роликах кататься не пойду)