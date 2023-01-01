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Нижний Новгород
Профиль пользователя Zadoroga112

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О себе

Привет! Я очень много времени посвящаю работе, поэтому вечерами и в выходные люблю спокойные мероприятия: насладиться природой, сходить в тихое место, чтобы выпить кофе, посетить выставку, посидеть дома в одеялке.
Но иногда мне начинает рвать голову и душа требует пьяных ночей в баре или поездок в лес в ночной глуши.
Вывод прост: пиши, мы обязательно найдём как провести вместе время комфортно и в удовольствие.

Я предпочитаю встречи в узком кругу, тет-а-тет.

Спорт люблю, но только в зале, на роликах кататься не пойду)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба📚 Книги📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olya_MiKo

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, а после болтать и греться в каком-нибудь уютном местечке

Откликнулся 1 участник

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