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Нижний Новгород
Привет! Я очень много времени посвящаю работе, поэтому вечерами и в выходные люблю спокойные мероприятия: насладиться природой, сходить в тихое место, чтобы выпить кофе, посетить выставку, посидеть дома в одеялке.
Нижний Новгород
Профиль пользователя Zadoroga112
О себе
Привет! Я очень много времени посвящаю работе, поэтому вечерами и в выходные люблю спокойные мероприятия: насладиться природой, сходить в тихое место, чтобы выпить кофе, посетить выставку, посидеть дома в одеялке.
Но иногда мне начинает рвать голову и душа требует пьяных ночей в баре или поездок в лес в ночной глуши.
Вывод прост: пиши, мы обязательно найдём как провести вместе время комфортно и в удовольствие.
Я предпочитаю встречи в узком кругу, тет-а-тет.
Спорт люблю, но только в зале, на роликах кататься не пойду)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба📚 Книги📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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