🌿кратко о себе: творческий человек, любящий свободу, спонтанности и приключения) 🌿в Нижний переехала недавно, хотелось бы найти людей, с кем можно будет атмосферно и интересно провести время, будь то выставка, театр, концерт, велопрогулка или же просто пикник на природе 🌿предпочитаю образ жизни slow life, так что успешный успех, продуктивность во вред себе и т.п. - не самые комфортные для меня темы 🌿увлечения и хобби: кино, литература, искусство, музыка всех жанров (от классики до рэпа), рисование, фотография, активный отдых 🌿также интересуюсь психологией, буду рада поговорить о том, насколько важна забота о ментальном здоровье

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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☣️ Токсичность

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