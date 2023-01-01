Нижний Новгород
Профиль пользователя yarprosvet
О себе
🌿кратко о себе: творческий человек, любящий свободу, спонтанности и приключения)
🌿в Нижний переехала недавно, хотелось бы найти людей, с кем можно будет атмосферно и интересно провести время, будь то выставка, театр, концерт, велопрогулка или же просто пикник на природе
🌿предпочитаю образ жизни slow life, так что успешный успех, продуктивность во вред себе и т.п. - не самые комфортные для меня темы
🌿увлечения и хобби: кино, литература, искусство, музыка всех жанров (от классики до рэпа), рисование, фотография, активный отдых
🌿также интересуюсь психологией, буду рада поговорить о том, насколько важна забота о ментальном здоровье
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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