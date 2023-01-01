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Нижний Новгород
Профиль пользователя Wrapper

фото пользователя Wrapper

О себе

Занимаюсь конеым спортом, иллюстратор, люблю животных и ищу тёплое общение 💛

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yana1881

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя KseniyaVla

Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

Откликнулись 3 участника

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