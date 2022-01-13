Нижний Новгород
Профиль пользователя Weskey7

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О себе

Работаю , нравится слушать музыку и общаться на разные темы )

Профиль обновлён 16 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Будем общаться обо всем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elinorrf
Нижний Новгород → Другое

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