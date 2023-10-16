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Нижний Новгород
Профиль пользователя volodkaspirin

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О себе

Собираемся в путешествие по миру с девушкой. Ищем компанию, кто бы хотел присоединиться. До этого события ещё есть около года, поэтому есть время сдружиться. Мы веб дизайнеры, художники и креаторы

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию

Ищем с девушкой компанию для путешествий и активного отдыха

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → собрать компанию

Мы с парнем ищем компанию для путешествий по миру и просто для активного отдыха

Откликнулись 2 участника

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Нижний Новгород → активный отдых

Движ -Париж

Откликнулись 2 участника

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