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Нижний Новгород
Фитнес, есть команда, которую тренирую !
Нижний Новгород
Профиль пользователя Vladisaf
О себе
Фитнес, есть команда, которую тренирую !
Занимаюсь недвижимостью для нашего государства!
Буду раз каждому кто меня окружает ( или будет окружать )!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
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