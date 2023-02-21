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Нижний Новгород
Профиль пользователя Vladisaf

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О себе

Фитнес, есть команда, которую тренирую !
Занимаюсь недвижимостью для нашего государства!
Буду раз каждому кто меня окружает ( или будет окружать )!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

После 15:00 свободен )

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