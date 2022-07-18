Хочу весело, интресно и легко проводить время. Если ты тоже, давай объединим усилия)) А вообще я сообираюсь выстраивать свой круг общения с нуля. Поэтому если тебя беспокоит отсутствие дружбы и людей вокруг тебя, то велком, здесь тебя поймут как нигде больше.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время

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