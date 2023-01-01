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Нижний Новгород
Люблю путешествовать, походы, гулять по городу, кататься на велосипеде, бассейн.
Нижний Новгород
Профиль пользователя Vitaliy_E
О себе
Люблю путешествовать, походы, гулять по городу, кататься на велосипеде, бассейн.
По образованию историк, работаю трейдером. Из-за того, что работа удалённая и НН не мой родной город, здесь мало знакомых, друзей
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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