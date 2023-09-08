Нижний Новгород

Профиль пользователя ViktoriaTecher

О себе 23 года. Работаю учителем русского языка и литературы. Очень душный человек, но позитивный.

Много работаю, мало отдыхаю 🫠

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