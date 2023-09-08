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Нижний Новгород
Профиль пользователя ViktoriaTecher

фото пользователя ViktoriaTecher

О себе

23 года. Работаю учителем русского языка и литературы. Очень душный человек, но позитивный.
Много работаю, мало отдыхаю 🫠

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🐈 Домашние животные☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Уютные посиделки (или прогулки)

Откликнулось 6 участников

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