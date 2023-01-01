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Нижний Новгород
Профиль пользователя Valyu

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О себе

Всем привет!
Хотелось бы найти человека, которым мы могли бы проводить теплые вечера вместе, гуляя по городу, посещая кофейни и разговаривая по душам
Люблю ходить на концерты-для меня это некая подзарядка
Ищу простого и хорошего человечка!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yana1881

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя makhriina

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

предлагаю пообщаться, может быть погулять

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anastasia734

Нижний Новгород → другое

Пообщаться, с кем нибудь познакомиться, погулять)

Откликнулись 3 участника

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