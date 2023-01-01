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Нижний Новгород
Всем привет!
Нижний Новгород
Профиль пользователя Valyu
О себе
Всем привет!
Хотелось бы найти человека, которым мы могли бы проводить теплые вечера вместе, гуляя по городу, посещая кофейни и разговаривая по душам
Люблю ходить на концерты-для меня это некая подзарядка
Ищу простого и хорошего человечка!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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