О себе

Всем привет!

Хотелось бы найти человека, которым мы могли бы проводить теплые вечера вместе, гуляя по городу, посещая кофейни и разговаривая по душам

Люблю ходить на концерты-для меня это некая подзарядка

Ищу простого и хорошего человечка!