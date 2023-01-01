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Нижний Новгород
Профиль пользователя Tatyana80

фото пользователя Tatyana80

О себе

Прогулка по городу. Пофоткаться в красивых местах. Посидеть в кафе.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофоткаться.

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Откликнулись 3 участника
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