Нижний Новгород
Профиль пользователя Tatianast

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О себе

Люблю активно проводить свободное время ,ищу компанию для прогулок ,кино,занятие спортом .Есть ролики ,но пока катаюсь не уверенно.Хотелось бы найти человека по интересам .В отношениях.

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → активный отдых

Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

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