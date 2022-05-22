Нижний Новгород
Профиль пользователя Tatianast
О себе
Люблю активно проводить свободное время ,ищу компанию для прогулок ,кино,занятие спортом .Есть ролики ,но пока катаюсь не уверенно.Хотелось бы найти человека по интересам .В отношениях.
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
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