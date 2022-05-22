Люблю активно проводить свободное время ,ищу компанию для прогулок ,кино,занятие спортом .Есть ролики ,но пока катаюсь не уверенно.Хотелось бы найти человека по интересам .В отношениях.

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

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Нижний Новгород → активный отдых Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.