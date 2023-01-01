Привет! Не так давно переехала в Нижний, очень хочется найти близких по духу и интересам людей. Живу в Приокском районе. Занимаюсь графическим дизайном на фрилансе, начала развивать блог в инстаграм. Также играю на фортепиано, нравится йога, бег, растяжка, кардио тренировки. Люблю фотографировать, гулять на природе, в ближайшем будущем хочу активно путешествовать :) А чем увлекаешься ты?

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги

📺 Политика ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.