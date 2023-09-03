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Нижний Новгород
Профиль пользователя Tanya_0399

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О себе

Меня зовут Татьяна) Мне 24. Недавно переехала в Нижний, ищу подругу для общения) Погулять по городу, посидеть в кафе, сходить в кино, театр, на выставку и тд.
Люблю читать книги, путешествовать по разным местам, увлекаюсь искусством,спортом- особенно люблю плавание и бег. Всегда рада пробовать что-то новое)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь

Не нравится:

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