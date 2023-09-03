О себе

Меня зовут Татьяна) Мне 24. Недавно переехала в Нижний, ищу подругу для общения) Погулять по городу, посидеть в кафе, сходить в кино, театр, на выставку и тд.

Люблю читать книги, путешествовать по разным местам, увлекаюсь искусством,спортом- особенно люблю плавание и бег. Всегда рада пробовать что-то новое)