Нижний Новгород
Профиль пользователя T0sha

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О себе

Анимешнег. Слушаю рок, альтернативу и электронную музыку.
Катаюсь на велосипеде, люблю пешие прогулки.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Аниме, геншин импакт.

Нижний Новгород → пообщаться

Все проблемы из-за баб. Или нет?

Нижний Новгород → пообщаться

Анимешники за 30, есть такие?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LesyaDamer
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя ElenaST
Рязань → Другое

Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

маленькое фото пользователя Star26
Москва → Другое

Поделитесь хорошими комедиями пожалуйста... Очень надо забыться...

маленькое фото пользователя atorturedsoul
Москва → Другое

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