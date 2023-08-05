Учитель:) Увлекаюсь рисованием и литературой, иногда сочиняю что-то свое. Охотно обсуждаю книги и сериалы, предпочитаю фантастику и фэнтези. Без ума от бадминтона, воллейбола и настольного тенниса)) Люблю животных, особенно рептилий🐍🦎

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн

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