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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя SvetlanaB
О себе
Не представляю свою жизнь без путешествий, музыки, кино, юмора, вкусной еды, собак😍 😊 и в последнее время без Яндекс маркета 🤣Люблю людей🤍 Собственно, пока путешествовала, танцевала, пела, ела и лайкала видео собачек, друзья обзавелись супругами и детьми, а мир в глобальном смысле подсошел с ума) Буду рада знакомствам, чтобы продолжить заниматься любимыми делами в хорошей компании😉😁
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр
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