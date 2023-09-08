О себе

Не представляю свою жизнь без путешествий, музыки, кино, юмора, вкусной еды, собак😍 😊 и в последнее время без Яндекс маркета 🤣Люблю людей🤍 Собственно, пока путешествовала, танцевала, пела, ела и лайкала видео собачек, друзья обзавелись супругами и детьми, а мир в глобальном смысле подсошел с ума) Буду рада знакомствам, чтобы продолжить заниматься любимыми делами в хорошей компании😉😁