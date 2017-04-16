Нижний Новгород
Профиль пользователя Sudman
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Биробиджан → Другое
Скинь свой любимый мем или трэк ☺
Москва → Другое
Сыграем????
Москва → Другое
Сыграть в настольные игры за чашкой чая
Москва → Другое
Gamedev, кто готов изучать blender и gamedev со мной вместе.
Краснодар → Другое
Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.
Владивосток → Другое
Сыграем в игру из стима?
Новороссийск → Другое
Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)
Симферополь → Другое
Ищу людей для общения в Discord. Играю в GTA5RP и Destiny2
Санкт-Петербург → Другое
Ищу музыкантов.
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