Нижний Новгород
Профиль пользователя Sudman

фото пользователя Sudman
фото #2 пользователя Sudman

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Law79
Биробиджан → Другое

Скинь свой любимый мем или трэк ☺

маленькое фото пользователя Cmac
Москва → Другое

Сыграем????

маленькое фото пользователя Kaniel_Outis
Москва → Другое

Сыграть в настольные игры за чашкой чая

маленькое фото пользователя Jackal
Москва → Другое

Gamedev, кто готов изучать blender и gamedev со мной вместе.

маленькое фото пользователя Kosis
Краснодар → Другое

Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

маленькое фото пользователя XBing_bill
Владивосток → Другое

Сыграем в игру из стима?

маленькое фото пользователя JokerDima
Новороссийск → Другое

Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.

маленькое фото пользователя Whovianin
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

маленькое фото пользователя Arnine
Симферополь → Другое

Ищу людей для общения в Discord. Играю в GTA5RP и Destiny2

маленькое фото пользователя MIDI
Санкт-Петербург → Другое

Ищу музыкантов.

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