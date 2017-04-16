Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

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Нижний Новгород → пообщаться Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Симферополь → Другое Ищу людей для общения в Discord. Играю в GTA5RP и Destiny2

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Владивосток → Другое Сыграем в игру из стима?

Краснодар → Другое Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

Москва → Другое Gamedev, кто готов изучать blender и gamedev со мной вместе.

Москва → Другое Сыграть в настольные игры за чашкой чая

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.