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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя sssizovaaa
О себе
Люблю читать психологию,самая любимая книга "к себе нежно". Всегда рада новым знакомствам и пообщаться по душам. Очень люблю слушать музыку, особенно нравится Ramil,A V G и все в этом духе.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🎲 Настольные игры
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