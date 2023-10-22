Была в сети на прошлой неделе

Хочу найти друзей. Недавно переехала в НН из Питера.

предлагаю пообщаться, может быть погулять

ЕСТЬ НАСТОЛКА "БАЛ МАСКАРАД" НА 9-15 ЧЕЛОВЕК, поиграть на улице))

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

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