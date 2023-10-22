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Нижний Новгород
Профиль пользователя Sofii

фото пользователя Sofii

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Идем гулять и веселиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina11

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя MariDi

Нижний Новгород → пообщаться

Пообщаемся о всяком? ☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя LesyaDamer

Нижний Новгород → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Yana1881

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя BugDofer

Нижний Новгород → собрать компанию

ЕСТЬ НАСТОЛКА "БАЛ МАСКАРАД" НА 9-15 ЧЕЛОВЕК, поиграть на улице))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя makhriina

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

предлагаю пообщаться, может быть погулять

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Angelina_99

Нижний Новгород → собрать компанию

Хочу найти друзей. Недавно переехала в НН из Питера.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Sandra13

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться , посидеть в уютном кафе🥰😇

Откликнулись 3 участника

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