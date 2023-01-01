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Нижний Новгород
Профиль пользователя slatko.eva

фото пользователя slatko.eva

О себе

36 лет. Лкгкая на подьем. Есть дочка 8 лет.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить
Пойдем танцевать 💃🏻🤩🍸🍹

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina_pir
Нижний Новгород → Другое
Движ париж
маленькое фото пользователя Stasy
Нижний Новгород → Другое
Посидеть вечером в кафе
маленькое фото пользователя Svetlana07
Нижний Новгород → Другое
Сходить в клуб
маленькое фото пользователя Ekaterina_88
Минск → Другое
Сходить на кофе, пообщаться)))
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