Сложно воспринимаю творчество, в частности фото/картины. Адекватно воспринимаю литературу, в основном фентези. Обожаю музыку, начиная с попсы, в том числе j и k и заканчивая направлениями по типу black, death metal) Люблю изучать души других людей, внутренние миры и мировозрение) Ищу душевного общения, обмена информацией. Встреч не ищу)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Бизнес

Москва → Другое Поговорим обо всем и ни о чем одновременно?

Архангельск → Другое А дальше как пойдет :)

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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