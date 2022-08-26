Нижний Новгород
Профиль пользователя SiTIS1323

фото пользователя SiTIS1323

О себе

Сложно воспринимаю творчество, в частности фото/картины. Адекватно воспринимаю литературу, в основном фентези. Обожаю музыку, начиная с попсы, в том числе j и k и заканчивая направлениями по типу black, death metal)
Люблю изучать души других людей, внутренние миры и мировозрение)
Ищу душевного общения, обмена информацией. Встреч не ищу)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу понять разнообразие мировозрений других людей)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Sasha_Sasha
Санкт-Петербург → Другое

Обсудим синдром отложенной жизни

маленькое фото пользователя Talushka
Архангельск → Другое

А дальше как пойдет :)

маленькое фото пользователя Filola
Москва → Другое

Поговорим обо всем и ни о чем одновременно?

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