Нижний Новгород
Профиль пользователя SiTIS1323
О себе
Сложно воспринимаю творчество, в частности фото/картины. Адекватно воспринимаю литературу, в основном фентези. Обожаю музыку, начиная с попсы, в том числе j и k и заканчивая направлениями по типу black, death metal)
Люблю изучать души других людей, внутренние миры и мировозрение)
Ищу душевного общения, обмена информацией. Встреч не ищу)
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Обсудим синдром отложенной жизни
А дальше как пойдет :)
Поговорим обо всем и ни о чем одновременно?
Другие пользователи из города Нижний Новгород
Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.