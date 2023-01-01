О себе

Мне 27) Хожу в спорт зал, танцую фрейм ап, делаю ремонт, работаю психологом)

С удовольствием прогуляюсь, поболтаю и покурю кальян)

Зимой хочу взять тренера, чтобы научиться стоять на доске) Если есть желание, можно сделать это вместе)