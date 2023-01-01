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Нижний Новгород
Мне 27) Хожу в спорт зал, танцую фрейм ап, делаю ремонт, работаю психологом)
Нижний Новгород
Профиль пользователя SirotaNastya
О себе
Мне 27) Хожу в спорт зал, танцую фрейм ап, делаю ремонт, работаю психологом)
С удовольствием прогуляюсь, поболтаю и покурю кальян)
Зимой хочу взять тренера, чтобы научиться стоять на доске) Если есть желание, можно сделать это вместе)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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