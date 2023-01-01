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Нижний Новгород
Профиль пользователя SirotaNastya

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О себе

Мне 27) Хожу в спорт зал, танцую фрейм ап, делаю ремонт, работаю психологом)
С удовольствием прогуляюсь, поболтаю и покурю кальян)
Зимой хочу взять тренера, чтобы научиться стоять на доске) Если есть желание, можно сделать это вместе)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе с пп десертами, прогуляться и покурить кальян 😇

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