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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя SergeiVst
О себе
Слушаю музыку исполнителя МОП нравится любая поп-музыка Мой спорт это физ упражнения отжимания и поднимать гантели.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре
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