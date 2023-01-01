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Нижний Новгород
Профиль пользователя SergeiVst

фото пользователя SergeiVst

О себе

Слушаю музыку исполнителя МОП нравится любая поп-музыка Мой спорт это физ упражнения отжимания и поднимать гантели.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Сормовскому парку.

Нижний Новгород → пообщаться

Посмотрим вместе аниме по ДС

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулись 44 участника

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Нижний Новгород → пообщаться

Пообщаемся о всяком? ☺️

Откликнулось 12 участников

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Пообщаться онлайн или встретиться вживую погулять ))

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