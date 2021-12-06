Нижний Новгород
Профиль пользователя Savett
О себе
Всю жизнь рисую, по образованию дизайнер, но стремлюсь стать тату-мастером. Можем обсудить что душе угодно.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия
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