⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя SANS.555
О себе
Люблю заниматься спортом я занимаюсь фигурным катание очень люблю животных и особенно собачек слушаю музыку занимаюсь творчеством
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Другие пользователи из города Нижний Новгород
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам