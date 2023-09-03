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Нижний Новгород
Профиль пользователя Sandra13

фото пользователя Sandra13

О себе

Занимаюсь конным спортом , люблю лошадей .. люблю изучать всё новое .. ))

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elinorrf

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подругу, сходить погулять, перекусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя j.ustann

Нижний Новгород → другое

Давай выпьем кофе и поговорим

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Jarzy

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя skitten1

Нижний Новгород → сходить на мероприятие

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Yana1881

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vitaliy_E

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Швейцария, где-то посидеть.

Откликнулись 2 участника

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