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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Samtsy
О себе
Устал от ремонта, готов на любую движуху!
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре
Не нравится:
🏫 Учеба☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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