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Нижний Новгород
Профиль пользователя Samtsy

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О себе

Устал от ремонта, готов на любую движуху!

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре

Не нравится:

🏫 Учеба☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Ау, вы где? Неужели в НН нет девчёнок с Пикабу?? Давайте поболтаем.

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Клуб кому 20 по второму кругу. Общаемся, гуляем, встречаемся, путешествуем и т.д

Откликнулись 23 участника

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