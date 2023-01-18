Нижний Новгород

Профиль пользователя samalucif

О себе привет

меня зовут Саша, мне 18 лет

ищу подружек чтоб обсуждать всякие штучки, общаться, гулять и так далее 🤍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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