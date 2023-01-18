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Нижний Новгород
Профиль пользователя samalucif

фото пользователя samalucif

О себе

привет
меня зовут Саша, мне 18 лет
ищу подружек чтоб обсуждать всякие штучки, общаться, гулять и так далее 🤍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

ищу подружек по интересам 💘

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → другое

Общение и дружба

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Давай выпьем кофе и поговорим

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