Нравится гулять по улицам города и приятно общаться

Был в сети на прошлой неделе

Как проходит день?!))

Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Пообщаться, с кем нибудь познакомиться, погулять)

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

Встречаемся, общаемся, за любой кипишь и движ

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