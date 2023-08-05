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Нижний Новгород
Профиль пользователя Sad_clown

фото пользователя Sad_clown

О себе

Нравится гулять по улицам города и приятно общаться

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Как проходит день?!))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Встречаемся, общаемся, за любой кипишь и движ

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anastasia734

Нижний Новгород → другое

Пообщаться, с кем нибудь познакомиться, погулять)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nastasiya

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vivi87

Нижний Новгород → другое

Открыта для общения, дружбы, совместных мероприятий.

Откликнулись 4 участника

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