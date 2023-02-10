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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Rustic
О себе
Сейчас интересуюсь (по не-обходимости, по горо-обходимости) преимущественно опытом разрешения мировых конфликтов на разных уровнях. Интеллектуализация чем люди живы и уникальный мой визави в их числе мб актуально также.. ]
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль
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