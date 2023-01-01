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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Rosayuggv
О себе
Хожу заниматься в зал обожаю сладкая люблю кофе люблю животных люблю пробовать новый алкоголь и обожаю смотреть ужастики
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан
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