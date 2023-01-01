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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя PolinaLeliukh
О себе
Пою , преподаю вокал, хожу на танцы . Переехала в Нижний.Можем сходить поесть ,либо потанцевать.Также люблю посещать концерты и мероприятия.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
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