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Нижний Новгород
Профиль пользователя PolinaLeliukh

фото пользователя PolinaLeliukh

О себе

Пою , преподаю вокал, хожу на танцы . Переехала в Нижний.Можем сходить поесть ,либо потанцевать.Также люблю посещать концерты и мероприятия.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → другое

Сходить посидеть в кафе ,баре ,сходить в клуб потанцевать,в кино ,театр )

маленькое фото пользователя MukhinaX
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя slatko.eva

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Пойдем танцевать 💃🏻🤩🍸🍹

Откликнулось 6 участников

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