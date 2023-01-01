Нижний Новгород

Профиль пользователя PolinaLeliukh

О себе Пою , преподаю вокал, хожу на танцы . Переехала в Нижний.Можем сходить поесть ,либо потанцевать.Также люблю посещать концерты и мероприятия.

Была в сети на прошлой неделе

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